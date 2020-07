Buurtbewoners nemen afscheid van slagerij Van Calster Bart Mertens

25 juli 2020

13u00 4 Leuven Een vijftigtal buurtbewoners en klanten namen afscheid van slagerij Van Calster in Leuven. De bekende slagerij op de hoek van de Parkstraat en de Andreas Vesaliusstraat kondigde eind februari al aan dat de sluiting eraan kwam omwille van het pensioen van uitbaters Joost Van Calster en Nanny Schrevens.

Het is nu definitief: de bekende Leuvense slagerij Van Calster is niet meer. Uitbaters Joost Van Calster en Nanny Schrevens maakten van de populaire slagerij hun levenswerk maar nu is het tijd voor een welverdiend pensioen. Slagerij Van Calster was nog één van de steeds schaarser wordende ambachtelijke beenhouwerijen in Leuven. Voor de vele klanten is het verdwijnen van de zaak een groot gemis maar ze gunnen Joost en Nanny de kans om in alle rust van het leven te gaan genieten. Meer zelfs, de buurtbewoners kwamen Joost en Nancy veel geluk wensen en bedanken voor de vele jaren van goede producten en topservice. Voor de Parkstraat is de sluiting van slagerij Van Calster een groot verlies en het blijft niet bij die ene sluiting. Ook bakkerij Van Huyck-Vandeplas en krantenwinkel Park Info besloten al om de deuren te sluiten. Ook bij die zaken lag de pensionering van de uitbaters aan de basis van de beslissing om de deur te sluiten. De Parkstraat in Leuven verliest door de sluitingen op korte tijd drie handelszaken die we zonder blozen kunnen omschrijven als vaste waarden, goed voor zo’n honderd jaar ervaring in de middenstand.