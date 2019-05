Buurtbewoners en bedrijven denken samen na over ‘circulair bedrijventerrein’ EDLL

27 mei 2019

19u20 0 Leuven Interleuven start vandaag met een nieuw onderzoeksproject: CIRCULER. Samen met buurtbewoners, bedrijven, overheden, universiteiten en experten denken ze na over de circulaire toekomst van bedrijventerrein Haasrode. Het project werd voorgesteld met een infomarkt en workshops rond de thema’s ruimte, mobiliteit en klimaat.

Hoe ziet het bedrijventerrein van de toekomst eruit? Daarop wil het project CIRCULER een antwoord geven. Vanuit verschillende thema’s, zoals grondstoffen, energie, ruimte, mobiliteit, mensen en omgeving, wordt er met verschillende partners gekeken naar wat een circulaire gebiedsontwikkeling zou kunnen betekenen voor een bedrijventerrein. De inbreng van personen die het gebied goed kennen is belangrijk voor het onderzoek. De concepten en ideeën worden immers getoetst aan het Researchpark en de Ambachtenzone Haasrode. Vandaag nodigde Interleuven 3600 bewoners en 250 omliggende bedrijven uit om deel te nemen aan het onderzoeksproject.

“CIRCULER staat voor vooruitgang door voortdurend vernieuwen. Interleuven werkt al heel lang actief aan het duurzaam beheer van bedrijventerreinen en we willen dat permanent verbeteren. In het verleden hebben we al ingezet op opvang, het hergebruik van hemelwater en op groene energie, maar met dit onderzoeksproject willen we een stap verder naar circulaire gebiedsontwikkeling van het bedrijventerrein”, zegt Hans Eyssen, voorzitter van Interleuven en tevens burgemeester van Holsbeek.

Er wordt onder andere nagedacht over hoe het terrein duurzamer kan worden aangelegd, over hoe materialen hergebruikt kunnen worden voor de herstelling van wegen, over ruimte en mobiliteit en over hoe nieuwe bedrijven die zich vestigen in Haasrode ook mee kunnen in dat circulaire verhaal.

De stad Leuven ondersteunt het project. “Dit onderzoeksproject past volledig in de visie van het nieuw structuurplan van de stad Leuven, waarin een aantal nieuwe prioriteiten werden geformuleerd met betrekking tot duurzaamheid en groen”, aldus Carl Devlies, schepen ruimtelijk beleid.

Vlaanderen draagt een deel van de kosten van het project, omdat het kadert binnen hun eigen project ‘Vlaanderen Circulair’. Het project loopt nog tot de lente volgend jaar.