Buurtbewoners Bruul: “Geen nood aan een extra parking in de benedenstad” Bart Mertens

20 augustus 2019

16u30 0 Leuven De plannen voor parking Benedenstad –de opvolger van de Bruulparking- zijn nog geen dag bekend of het eerste protest is al een feit. “Die parking gaat meer autoverkeer de stad inloodsen en in combinatie met de bussen die via dezelfde lussen rijden, wordt dat een ernstige aanslag op de leefbaarheid in de buurt”, zegt buurtbewoonster Bie Daems.

De stad Leuven maakte zopas bekend dat parking Benedenstad tegen 2024 de deuren zal openen op de site van InterLeuven in de Brouwersstraat. Of met andere woorden: de benedenstad krijgt alsnog een grote parking nadat project Bruulparking onder druk van nieuwe coalitiepartner Groen in de vuilnisbak verdween. Het stond in de sterren geschreven dat niet iedereen het nieuwe project met applaus zou onthalen. Nog geen dag na de bekendmaking van parking Benedenstad komt er protest uit de buurt.

Dit compromis-project voelt voor de buurt niet aan als de realisatie van het breekpunt van Groen van voor de gemeenteraadsverkiezingen Bie Daems namens de buurtbewoners van De Bruul

“Als buurtbewoners van De Bruul uiten wij onze ontevredenheid met de plannen om een parking te bouwen van 319 plaatsen, pal naast park De Bruul”, zegt Bie Daems namens een delegatie van buurtbewoners. “Het park wordt wel kleiner, ook al zegt schepen David Dessers (Groen) van niet. De opwaardering van het park is een doekje voor het bloeden. De ontwikkeling van een Mobipunt is op zich een goed idee maar plaats dit aan de rand van het stedelijk gebied. Of in elk geval buiten de binnenstad. Een concreet voorbeeld: aan de Vaartkomparking. Er is geen nood aan een extra parking in de benedenstad. Die gaat meer autoverkeer de stad inloodsen. In combinatie met de overlast aan grote bussen die via dezelfde lussen rijden, zorgt dit voor een ernstige aanslag op de leefbaarheid in de buurt. We werden ook totaal niet betrokken bij de uitbouw van deze plannen. Er komt een infovergadering voor de buurt op 12 september maar alles is al beslist. Qua gebrek aan participatie kan dit tellen. Dit compromis-project voelt voor de buurt niet aan als de realisatie van het breekpunt van Groen van voor de gemeenteraadsverkiezingen.” Of de buurtbewoners ook effectief een juridische procedure opstarten tegen het project zal nog moeten blijken maar aan bezwaar is er alvast geen gebrek.