Buurtbewoners bezorgd over Scheutsite: “Experiment waar we niet om hebben gevraagd” Bart Mertens

15 mei 2020

16u31 1 Leuven Een groep buurtbewoners van de Scheutsite in Kessel-Lo is bezorgd over de plannen van de stad Leuven. Het stadsbestuur wil onder meer verenigingen onderdak bieden op de site en er ook twee scholen huisvesten. Schepen David Dessers (Groen) wil de bezorgdheden wegnemen. “Er zal geen mobiliteitsprobleem ontstaan”, klinkt het.

De voormalige site van Missiehuis van Scheut in Kessel-Lo zal in het najaar onderdak bieden aan een 40-tal Leuvense verenigingen en organisaties, waaronder twee scholen. Lang geen verkeerd initiatief zou je denken, maar daar denkt een groep buurtbewoners anders over. “De stad speelt in onze ogen een vuil en sluw spel waarbij de buurtbewoners nauwelijks geïnformeerd worden en de stad alle mogelijke regels aan haar laars lapt of bewust voor de schemerzone kiest”, klinkt het in een gezamenlijk standpunt. “De buurt wordt voor een voldongen feit gesteld waarbij een heel druk programma veel verkeers- en geluidshinder zal veroorzaken op een groene en quasi onbereikbare getuigenheuvel tussen twee wijken. De buurt moet deelnemen aan een experiment waar we niet om gevraagd hebben en de stad vertrouwt erop dat het allemaal wel zal meevallen. De geplande activiteiten horen thuis in een stadscentrum en niet in een buitenwijk.”

We pleiten voor intensief overleg met de buurt want de Scheutsite zal inderdaad niet langer het rustige wandelgebied van weleer zijn Gemeenteraadslid Katelijne Dedeurwaerder (N-VA)

Oppositiepartij N-VA steunt het initiatief van de stad op de Scheutsite, maar deelt wel de bezorgdheden over de mobiliteit. “Er moet ernstig worden nagedacht om de overlast voor de buren tot een minimum te beperken”, zegt gemeenteraadslid Katelijne Dedeurwaerder. “De site ligt op een heuvel en is daardoor niet zo gemakkelijk te bereiken. Een goede busverbinding lijkt ons noodzakelijk om minder autoverkeer te genereren. We pleiten voor intensief overleg met de buurt, want de Scheutsite zal inderdaad niet langer het rustige wandelgebied van weleer zijn.”

Overleg

Bij de stad Leuven probeert men alle bezorgdheden weg te nemen. Schepen David Dessers (Groen): “We verwachten geen problemen inzake verkeersafwikkeling. Er is een busverbinding tot aan Diestsesteenweg en dat is vrij dicht bij de Scheutsite. We zijn ook aan het overleggen met enkele bedrijven uit de omgeving en mogelijk kan hun parking worden gebruikt, uiteraard buiten de uren van de bedrijfsactiviteit. We gaan de situatie goed opvolgen en bijsturen indien nodig. Uiteraard blijven we ook in dialoog treden met de buurt.”