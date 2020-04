Buurtbewoner dient beroepsschrift in: verbouwingswerken SKLO en SBLO uitgesteld Bart Mertens

09 april 2020

11u00 8 Leuven De werken voor de renovatie van de scholen SKLO in de Leo Dartelaan en de SBLO in de Geldenaaksebaan gaan dan toch niet van start begin volgend schooljaar. Een buurtbewoner diende een beroepsschrift in bij de provincie Vlaams-Brabant en dat werd ontvankelijk verklaard. “De stad beraadt zich nu over de plannen en stelt de werkzaamheden uit”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a).

Vorige zomer werd er een vergunning afgeleverd voor de verbouwingen van SKLO en buitengewoon onderwijs SBLO/Parkschool. Bedoeling was om begin volgend schooljaar van start te gaan met de werkzaamheden, maar die planning lijkt nu niet haalbaar meer. “De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant ontving een beroepsschrift van een buurtbewoner tegen de toekenning van een omgevingsvergunning en verklaarde dat gegrond”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a). “Men oordeelt dus dat de stad Leuven rekening moet houden met de bezwaren. De stad had de plannen voor de schoolgebouwen nochtans besproken met de buren, de directies en ouders van de scholen. Er werd hierover ook overlegd met de buurt op verschillende participatiemomenten. We willen SKLO en SBLO verbouwen om de schoolgebouwen te moderniseren en een ruimere groene speelplaats aan te leggen.”

Cirkus in Beweging

Het beroepsschrift heeft geen betrekking op de plannen op de zogenaamde Parksite. Die zal ruimte bieden aan onder meer de Stedelijke Academie en Conservatorium (SLAC) en Cirkus in Beweging. Op die manier vinden cultuur, ontmoeting en educatie elkaar op de site. Het oude kloostergebouw aan de Ruelensvest, ontworpen door Victor Broos, wordt de thuishaven van Cirkus in Beweging. Het Guido Gezellehuis, dat achter het Broosgebouw ligt, wordt vervangen door een passiefbouw. Daar zouden de Academie en het Conservatorium hun intrek in nemen. Tot slot is het ook de bedoeling om een multifunctionele sportzaal te realiseren op de Parksite.