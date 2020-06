Buurt vreest asbestverontreiniging in Vanden Tymplestraat: “Geen gevaar voor volksgezondheid”, reageert burgemeester Ridouani (sp.a) Bart Mertens

18u59 3 Leuven Enkele buurtbewoners van de Vanden Tymplestraat in Leuven maken zich zorgen over asbestverontreiniging. Eind april werd een garagebox in brand gestoken en die bevatte asbest. Ook de nabijgelegen garageboxen moeten nu worden ontruimd op bevel van de stad Leuven. “Maar van gevaar voor de volksgezondheid is geen sprake”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Eind april hoorden buurtbewoners van de Vanden Tymplestraat in Leuven enkele doffe knallen omstreeks 23.20 uur. Al snel bleek dat er brand was ontstaan in een steeg met garageboxen. Eén garagebox brandde volledig uit maar de andere boxen bleven gespaard van de vlammen. Het parket van Leuven stuurde een branddeskundige ter plaatse die vaststelde dat er sprake was van brandstichting. De expert stelde vast dat er brandversnellers werden gebruikt en wees er ook op dat er mogelijk asbest was vrijgekomen bij de brand. De eigenaar van de garageboxen, Rialto Holding, kreeg daarop de opdracht om het puin te laten verwijderen door een gespecialiseerde firma. Ook de Leuvense Milieudienst kwam uiteindelijk in het verhaal nadat bezorgde buurtbewoners vreesden voor asbestverontreiniging. De stad Leuven heeft de eigenaar van de garageboxen nu het bevel gegeven om alle boxen te ontruimen.

Preventieve ontruiming

“Dat klopt”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Uit het onderzoek van de Milieudienst bleek dat alle garageboxen asbest bevatten en daarom is er preventief de opdracht gegeven aan de eigenaar om alle boxen te saneren. Uiteraard krijgt de eigenaar daar een bepaalde termijn voor die de bevoegde diensten nauw zullen opvolgen. Op geen enkel moment is er een gevaar geweest voor de volksgezondheid. Maar we nemen nu een preventieve actie, net om ervoor te zorgen dat er in de toekomst geen asbest meer zou kunnen vrijkomen.”