Buurt en personeel kiezen naam voor nieuw kinderdagverblijf: DoRemy Bart Mertens

13 februari 2020

10u30 0 Leuven Op de hoek van de Frederik Lintsstraat en de Andreas Vesaliusstraat wordt momenteel gebouwd aan een nieuw kinderdagverblijf dat eind dit jaar de deuren zal openen. De buurt en het personeel van Zorg Leuven mochten op zoek te gaan naar de perfecte naam en kwamen uiteindelijk uit op ‘DoRemy’.

Na de eerstesteenlegging in september 2019 deed Zorg Leuven een oproep naar haar personeel en de buurtbewoners om voorstellen in te dienen. Er volgden heel wat creatieve, grappige en leuke ideeën: De Flintjes, De Kleine Frederik, Remiekes en De Kleine Remus zijn slechts enkele voorbeelden maar die haalden het uiteindelijk niet. Een jury van personeelsleden kreeg de eer om de nieuwe naam voor het kinderdagverblijf te kiezen. “We kregen een mooie lijst met heel wat originele namen en kozen uiteindelijk voor de naam die zowel door de buurt als door het personeel gedragen werd”, zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven. “Met veel trots mag ik onthullen dat het nieuwe kinderdagverblijf de mooie naam ‘DoRemy’ zal krijgen. Met deze naam leggen we op een speelse wijze de link naar de interactie die er zal zijn tussen het kinderdagverblijf en het aanpalende woonzorgcentrum Edouard Remy.” Het nieuwe kinderdagverblijf zal 50 extra kinderopvangplaatsen bieden. Leuven hoopt hiermee tegemoet te komen aan de toenemende nood aan kinderopvang in de stad. De feestelijke opening is voorzien voor het einde van het jaar.

