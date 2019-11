Busverkeer in het Leuvense opnieuw verstoord: een derde van de bussen rijdt niet EDLL

13 november 2019

09u03 0

De buschauffeurs van De Lijn staken vandaag voor de negende dag op rij. Het busverkeer in regio Leuven blijft dus verstoord, al is de hinder wel beperkter dan vorige week. Een derde van de bussen rijdt vandaag niet. “Ongeveer twee derde van de buschauffeurs is vanmorgen uitgereden. De hinder is het grootst op de stadslijnen in Leuven”, laat De Lijn weten. De situatie kan nog wijzigen in de loop van de namiddag. De buschauffeurs willen met de actie uiting geven aan de ontevredenheid over hun werkroosters. Voor gedetailleerde informatie kan je terecht op de verstoringspagina van De Lijn via verstoring.delijn.be.