Busverkeer in het Leuvense ook vandaag nog verstoord

12 november 2019

09u50

De buschauffeurs van De Lijn staken vandaag voor de achtste dag op rij. Het busverkeer in de Vlaamse Rand en in regio Leuven blijft verstoord. De storing is wel beperkter dan vorige week. “De meeste buschauffeurs in regio Leuven zijn vanmorgen terug aan het werk gegaan, maar er is nog hinder. In het Leuvense rijdt ongeveer 80% van de bussen, maar die situatie kan deze namiddag nog wijzigen”, laat Inge De Bruyn van De Lijn weten. Er is momenteel wel een verzoeningsvergadering bezig tussen tussen de vakbonden en de directie, samen met een sociaal bemiddelaar. Meer informatie volgt in de namiddag.