Busverkeer in het Leuvense ook vandaag en morgen nog verstoord EDLL

12 november 2019

15u47 3 Leuven De buschauffeurs van De Lijn staken vandaag voor de achtste dag op rij. De buschauffeurs willen met de actie uiting geven aan de ontevredenheid over hun werkroosters, het niet kunnen opnemen van verlofdagen en een gebrek aan waardering van het personeel.

Het busverkeer in de Vlaamse Rand en in regio Leuven blijft verstoord. De storing is wel beperkter dan vorige week. “De meeste buschauffeurs in regio Leuven zijn vanmorgen terug aan het werk gegaan, maar er is nog hinder. In het Leuvense rijdt vandaag ongeveer 80% van de bussen”, laat Inge De Bruyn van De Lijn weten.

Vanochtend hielden de directie, de vakbonden en een sociaal bemiddelaar een verzoeningsvergadering. Maar omdat de socialistische en liberale vakbonden niet bereid zijn om de algemene staking bij De Lijn in heel Vlaanderen af te blazen, strandt de verzoeningspoging. De vakbond ACOD kondigt op woensdag een algemene staking aan in heel Vlaanderen. Het is nog niet duidelijk in welke mate Leuven morgen getroffen zal zijn.