Bushalte H. Hartkerk in Kessel-Lo wordt omgevormd tot strook voor kortparkeren De onderhoudswerken starten in de week van 10 februari

03 februari 2020

Wegen en Verkeer start in de week van 10 februari met onderhoudswerken aan de bushaltes H. Hartkerk op de Diestsesteenweg (N2) in Kessel-Lo. In de richting van Diest wordt de halte omgevormd tot een strook voor kortparkeren en in de richting van Leuven wordt de bushalte verhoogd. Volgens de huidige planning duren de werken tot eind februari.

Wegen en Verkeer start in de week van 10 februari met werken aan de voormalige bushalte H. Hartkerk in de richting van Diest, ter hoogte van de Werkhuizenstraat. De halte, die op dit moment niet meer in dienst is, wordt omgevormd tot een strook voor kortparkeren. Tegelijkertijd starten ook werken aan de bushalte H. Hartkerk in de richting van Leuven. Deze bushalte wordt verhoogd en het fietspad wordt plaatselijk heraangelegd. In de toekomst zal het fietspad achter de bushalte doorlopen. Volgens de huidige planning duren de werken aan beide bushaltes tot eind februari.

Tijdens de werken wordt het verkeer tussen 9 uur en 15u30 tijdelijk over één rijstrook geleid in de richting van Diest. Het verkeer kan beurtelings langs de werfzone rijden door middel van tijdelijke verkeerslichten. Fietsers en voetgangers kunnen steeds langs de werken passeren en worden afgescheiden van het autoverkeer door middel van bakens. De werken aan de bushalte richting Leuven gebeuren grotendeels van op het pleintje achter de bushalte, zonder het verkeer te hinderen.