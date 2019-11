Buschauffeurs De Lijn blijven staken: busverkeer in het Leuvense ernstig verstoord EDLL

08 november 2019

11u09 0 Leuven De buschauffeurs van De Lijn staken voor de vierde dag op rij. Ook in onze regio leggen ze het werk neer. “80% van de bussen in Leuven rijdt niet”, bevestigt De Lijn. Hoewel er volgens De Lijn gisteren een voorakkoord was bereikt tussen de vakbonden en de directie, staakt het Lijnpersoneel toch verder. Van een akkoord is volgens de vakbond voorlopig geen sprake.

Chauffeurs van De Lijn hebben vanmorgen opnieuw op verschillende plaatsen in Vlaams-Brabant en de Vlaamse rand rond Brussel het werk neergelegd. De reden? Ontevredenheid met de dienstregeling voor hun vakantiedagen. Door een personeelstekort kunnen de chauffeurs hun vakantiedagen of rustdagen niet opnemen. “80% van de chauffeurs van De Lijn die in het Leuvense rijden staken vandaag mee. Dat wil zeggen dat de reizigers veel hinder mogen verwachten op het openbaar vervoer in en rond Leuven en richting Brussel”, zegt Ine Pieters van De Lijn.

Akkoord: ja of nee?

De laatste maanden zijn veel buschauffeurs op vrije dagen komen werken om het personeelstekort op te vangen. Er werd beloofd dat ze hun verlof nog dit jaar zouden kunnen opnemen, maar ook dat wordt moeilijk. “Er moet dringend een oplossing voor personeelsondersteuning komen”, klinkt het bij de vakbond. Gisterenavond kwamen de directie van De Lijn en de vakbond samen. De directie van De Lijn verspreidde het bericht dat er een voorakkoord zou zijn, maar dat is volgens de vakbond niet waar. “Er is geen akkoord bereikt met de directie. Na urenlang vergaderen hebben ze in woede het overleg verlaten. Er wordt geen begrip getoond voor de situatie van de mensen op de werkvloer. Het lijkt alsof vakbonden een andere taal spreken en de directie een totaal andere visie heeft op het ongenoegen van het personeel", aldus de vakbond.

Volgens De Lijn was het overleg wel constructief. “Er werd donderdag wel degelijk een voorakkoord bereikt met de vertegenwoordigers van de vakbonden. De inhoud van dit pamflet is gewoon leugenachtig en wijst op een absoluut destructieve houding van de vakbonden, in de allereerste plaats van ACOD. Op deze manier zijn ze de beste objectieve bondgenoten van wie het openbaar vervoer wil privatiseren”, zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn.

De vakbond heeft het Lijnpersoneel vandaag verder laten staken, maar zou beraden over het voorstel van de directie. Of er vandaag dan opnieuw een overleg komt, is nog niet duidelijk. Mogelijks wordt er nog tot en met dinsdag gestaakt. Wie vandaag nog de bus in en rond Leuven wil nemen, is dus gewaarschuwd voor ernstige hinder.