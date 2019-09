Buschauffeur vergeet handrem op te trekken, bus rijdt tegen gevel ADPW

06 september 2019

17u12 0

Een bus van vervoersmaatschappij De Lijn is vrijdagnamiddag tegen de geven van een gebouw aan de Diestsepoort in Leuven gereden. “Omstreeks 15.10 uur werden wij opgeroepen nadat een bus van De Lijn tegen het gebouw van Acerta gereden was. Dat gebeurde nadat de chauffeur de handrem was vergeten af te zetten. Op dat moment zat er niemand in de bus. De brandweer ging ter plaatse om te kijken of de stabiliteit van het gebouw gegarandeerd kon worden. Daaruit bleek dat er geen evacuatie nodig was. Wel werden er tijdelijk nadarhekken geplaatst”, zegt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.