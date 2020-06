Burgerenergiecoöperatie plaatst meer dan 1.000 zonnepanelen op WZC De Wingerd: “En zo wordt zomerzon nu burgerzon” Bart Mertens

24 juni 2020

12u00 0 Leuven Het dak van woon-zorgcentrum De Wingerd in Leuven is sinds kort bedekt met meer dan duizend zonnepanelen. Burgerenergiecoöperatie ECoOB uit Herent realiseert hiermee haar tweede project dat meteen bijna tien keer groter is dan het eerste dat vorig jaar werd opgeleverd bij Oostrem. “De financiering gebeurde voor de volle 100 procent met burgerkapitaal”, zegt Frans Van Hulle van ECoOB.

‘Er is vooruitgang’ zong de betreurde Luc De Vos (Gorki) uit volle borst en dat is ook het geval bij Energiecoöperatie Oost-Brabant. Dat burgerinitiatief werd in mei 2018 opgericht in Herent en één jaar later lagen er al 148 zonnepanelen bij Oostrem in Herent. Nog een half jaar later werd de burgerenergiecoöperatie uitgebreid met LICHT Leuven, wat resulteerde in een gunning voor vijf Leuvense daken. Met de 300ste aandeelhouder achter de kiezen stelt ECoOB nu haar tweede project voor bij woon-zorgcentrum De Wingerd in Leuven: welgeteld 1.088 zonnepanelen.

De investering wordt volledig gedragen door ECoOB. Als kers op de taart zien we onze energiefactuur ook nog eens dalen Jan Vanwezer, directeur van woon-zorgcentrum De Wingerd

Frans Van Hulle, bestuurder van ECoOB, kijkt met trots terug op de realisatie. “Met grote zonnedaken (360 kWp) zoals hier op De Wingerd kunnen we echt een verschil maken op weg naar het halen van de klimaatdoelstellingen in de regio”, vertelt Van Hulle. “Een samenwerking van een burgercoöperatie met woon-zorgcentra zoals De Wingerd creëert een vruchtbare voedingsbodem voor de verspreiding van de centrale hernieuwbare energie. De samenwerking met installateur Energyking uit Herent is een pluspunt voor de lokale tewerkstelling. Door het coronavirus is het later dan gepland, maar sinds begin juni zet het zonnedak op De Wingerd de zomerzon volop om in ‘burgerzon’ voor haar bewoners.”

Honderd huishoudens

De geschatte jaaropbrengst bedraagt ongeveer 325 MWh. Dit komt overeen met het jaarverbruik van ongeveer honderd huishoudens. De Wingerd ziet zo naar schatting 38% van haar jaarverbruik gedekt door hernieuwbare energie die lokaal geproduceerd wordt. “Ook wij willen ons steentje bijdragen aan de energietranisitie”, verduidelijkt Jan Vanwezer, directeur van woon-zorgcentrum De Wingerd. “Bovendien wordt de investering volledig gedragen door ECoOB en hoeven we onze eigen middelen helemaal niet aan te spreken. Als kers op de taart zien we onze energiefactuur ook nog eens dalen. De coöperatieve aanpak is een extra troef. Het personeel en familieleden van bewoners van De Wingerd konden zelf aandeelhouder worden van ECoOB en werden zo voor een stuk mede-eigenaar van de zonnepanelen die ons nu dagelijks voorzien van groene stroom.”

