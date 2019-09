Burger King opent woensdag en gaat meteen de strijd aan met rechtstreekse concurrentie KAR

22 september 2019

08u37 0 Leuven Na 8 weken van renovatiewerken opent woensdag Burger King de deuren aan het Rector De Somerplein.

Het zal een pak groter zijn dan de voormalige Quick die er 5 augustus de deuren sloot. Het vernieuwde hamburgerrestaurant palmde ook het aanpalende café Brouwershuis in dat al een tijdje leegstond. “Tijdens die twee maanden sluiting hebben wij het personeel, dat voorheen voor Quick werkte, opgeleid in andere Burger King-restaurants omdat die hamburgers toch volledig anders worden gemaakt. Bij Quick werkten zo’n dertig personeelsleden en nu mikken we op 40 tot 45 medewerkers”, zegt Annelies Vantveld van Burger Brands Belgium. Burger King opent woensdag om 10.30 uur en ze starten meteen met een ludieke actie. Wie het hamburgerdoosje van een Giant van concurrent McDonalds binnenbrengt, krijgt een gratis Whopper. Met die actie reageren ze op reclame van McDonalds die een gratis Big Mac beloven bij een medium Mcmenu als je het hamburgerdoosje opvouwt en terug binnenbrengt. “Één van onze concurrenten in Leuven is zo blij met onze komst dat hij zijn burgers weggeeft. Jammer genoeg bij aankoop van een menu. Als echte koning van de burgers doen wij het royaler: in ruil voor hun leaflet krijg je bij Burger King Leuven op 25/09 een gratis Whopper. Afspraak in ons nieuwe paleis!”, klinkt het op de Facebookpagina van Burger King Leuven.