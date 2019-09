Burger King is open in Leuven: “Met 185 plaatsen klaar om hongerige studenten te voorzien van verse burgers” Bart Mertens

25 september 2019

15u00 0 Leuven Niet geheel toevallig in de eerste week van het nieuwe academiejaar opende zopas Burger King de deuren op het Rector De Somerplein in Leuven. De panden van de voormalige Quick en café Het Brouwershuis smolten samen tot een nieuw restaurant met 185 plaatsen.

Vandaag om 10.30 uur was het eindelijk zover: Burger King opende de deuren in hartje Leuven. Hoewel er van een echte stormloop nog geen sprake was, twijfelt niemand eraan dat de opening van Burger King op het Rector De Somerplein stevige concurrentie zal opleveren voor concurrent McDonalds die amper honderd meter verder is gevestigd. Feit is alleszins dat twee leegstaande handelspanden van de lijst geschrapt mogen worden want het nieuwe restaurant van Burger King is het resultaat van de samensmelting van de vroegere Quick met café Het Brouwershuis.

Legendarische burgers

“Het is een modern restaurant geworden met twee verdiepingen met liefst 185 zitplaatsen. De nieuwe Burger King is klaar om een meute hongerige studenten te voorzien van de beste flame-grilled burgers. Dankzij de ligging in het centrum van de stad vlak naast de Grote Markt en Sint-Pieterskerk vormt het de ideale plek voor studenten om te komen genieten van de legendarische burgers. Ook shoppende voorbijgangers kunnen er even bijtanken en genieten van een deugddoende lunch. We hebben hard gewerkt de voorbije maanden en het resultaat mag er zijn”, zegt franchisenemer Guy Kerremans.

Nog dit: jobstudenten kunnen een centje bijverdienen want het originele Quick-team wordt aangevuld en versterkt tot een pool van in totaal 50 medewerkers.