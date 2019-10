Burger King even gesloten na keukenbrand ADPW

06 oktober 2019

12u10 22

De hulpdiensten moesten vrijdagavond omstreeks 17.30 uur uitrukken voor een keukenbrand in de Burger King op het Rector De Somerplein. Een medewerker had een plastiek bakje met broodjes op een hete kookplaat laten staan. De plastieken bak begon te smeulen waardoor het brandalarm en het automatisch blussysteem in werking traden. De zaak werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer moest bij aankomst enkel nog wat verluchten. De hamburgerzaak zal even gesloten blijven. Er dient immers eerst opgekuist te worden. Klanten die de zaak moesten verlaten en hun broodje daarbij moesten achterlaten of nog niet ontvangen hadden, moeten niet wanhopen. Zij krijgen hun centen terug.