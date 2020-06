Burgemeester Ridouani weerlegt kritiek van oppositie over anti-racismebetoging van maandag: “Politie was wél voorbereid en had alles onder controle” Esther De Leebeeck

10 juni 2020

13u12 8 Leuven Oppositiepartij N-VA heeft kritiek geuit naar aanleiding van de verboden manifestatie tegen racisme. Volgens fractieleider Lorin Parys was de politie in Leuven onvoldoende voorbereid, waren ze met te weinig ter plaatse en ontbraken er duidelijke instructies van de burgemeester. Maar die reageert eerder verontwaardigd. “De politie was voorbereid en had de hele tijd de zaak onder controle. Hoe degoutant om hier garen proberen uit te spinnen.”

Maandagavond vond er in Leuven een betoging plaats tegen racisme. Ook al had burgemeester Ridouani (sp.a) een ‘Black Lives Matter’-protest in Leuven verboden, toch verzamelden er een 100-tal demonstranten aan het Martelarenplein. De betoging verliep initieel vreedzaam en rustig, tot er later schermutselingen en opstootjes ontstonden met de politie. In de Naamsestraat werd er onder meer tegen vuilbakken en fietsen gestampt en met projectielen gegooid. De politie kwam tussenbeide en arresteerde acht mensen.

Onvoldoende voorbereid

Het hele gebeuren zorgde bij oppositiepartij N-VA voor vragen. Fractieleider Loring Parys vindt dat de politie onvoldoende was voorbereid, dat ze met te weinig ter plaatse waren en de burgemeester duidelijke instructies had moeten geven. “Hoewel de betoging werd verboden, werd de Bond er toch voor afgezet. Relschoppers konden eerst door het centrum lopen en vernielingen aanrichten, vooraleer er arrestaties volgden. Hier lijkt toch een en ander fout gelopen te zijn in de voorbereiding”, stelt hij. “Er was geen manifestatie-order. Daardoor waren de instructies van de burgemeester onduidelijk voor de politiemensen ter plaatse en was er geen specifiek draaiboek over over hoe om te gaan met een escalatie.” Daarnaast verliep de avond volgens Parys met te weinig politiemensen ter plaatse. “Er was initieel te weinig mankracht om op te treden waardoor de politiemensen niet anders konden dan de herrieschoppers eerst te laten begaan. Tot slot werden er geen secties en pelotons gemaakt, zoals dat hoort bij manifestaties. De politiemensen die het veld werden ingestuurd, droegen dus geen pak, helm of schild.”

Politie-interventie zoals het hoort

Politie Leuven en Burgemeester Ridouani, tevens hoofd van de politie, staan beiden achter de aanpak en vinden dat ze de juiste keuzes hebben gemaakt. “Geen vitrines gesneuveld, geen aangiftes van schade, geen gewonden. Er werd inderdaad gesleurd en gegooid met fietsen en enkele losstaande vuilnisbakken. Maar dit was een verboden manifestatie, waarop amokmakers zijn afgekomen. De politie was voorbereid en had de hele tijd de zaak onder controle, met gerichte aanhoudingen zodat binnen het uur alles uitdoofde. Dat noem ik sterk werk. Een politie-interventie zoals het hoort: rustig, gecontroleerd en zonder escalatie. Zulke situaties kunnen anders uitdraaien", stelt Ridouani. “Hoe degoutant om hier garen proberen uit te spinnen. Politiek onwaardig.”

Nieuwe betoging

Voor komende zondag is er een aanvraag ingediend bij de stad Leuven voor een nieuwe ‘Black Lives Matter’-betoging op het Ladeuzeplein. “Maar ook die mag door de coronamaatregelen niet plaatsvinden”, bevestigt het kabinet van Ridouani. De organisatoren hebben wel nog overleg met de burgemeester en de korpschef van de politie over een alternatieve actie, zonder een fysieke samenscholing.