Burgemeester Ridouani (sp.a) zegt niet per definitie nee tegen Mini Europa Bart Mertens

29 september 2020

11u00 3 Leuven Gemeenteraadslid Debby Appermans (N-VA) vraagt aan de stad om te onderzoeken of attractiepark Mini Europa een nieuwe thuis zou kunnen krijgen in Leuven. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) stelt dat iedereen welkom is om te komen praten met het stadsbestuur, al lijkt hij nog niet helemaal gewonnen voor het idee.

Ruim een week geleden raakte bekend dat Mini-Europa geen akkoord kon bereiken met Brussels Expo om hun huurcontract te verlengen. Daardoor is de toekomst van het attractiepark onduidelijk maar de eigenaars zouden in gesprek zijn met meerdere steden om een nieuwe locatie te vinden. Gemeenteraadslid Debby Appermans (N-VA) vraagt nu aan de stad Leuven om te onderzoeken of het attractiepark een nieuwe thuis zou kunnen krijgen in Leuven. “Mini-Europa is met een kleine 400.000 bezoekers één van de topattracties van onze hoofdstad en Leuven heeft alle troeven om het park een nieuwe locatie te bieden”, klinkt het. Een extra attractie zoals Mini-Europa zou ook goed nieuws zijn voor de horeca en de handel in Leuven volgens fractieleider Lorin Parys (N-VA). Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) zegt niet per definitie nee tegen de komst van Mini-Europa maar helemaal overtuigd is de Leuvense burgemeester nu ook weer niet. “In elk geval: in Leuven is iedereen welkom om eens te komen praten”, klinkt het. “Of een attractiepark zoals dit nu de juiste manier is om Europa in Leuven in de kijker te zetten, weet ik niet. Maar we willen iets doen in die richting, zeker nu we zopas werden bekroond als Europese hoofdstad van de Innovatie.”