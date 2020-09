Burgemeester Ridouani (sp.a) wil City Transformation Academy oprichten: “Leuven is een stadslabo voor de toekomst” Bart Mertens

25 september 2020

13u00 2 Leuven Leuven haalde donderdag de titel van Europese hoofdstad van de Innovatie binnen en dat inspireert het stadsbestuur tot nieuwe inititieven. Zo heeft burgemeester Mohamed Ridouani de ambitie om een City Transformation Academy op te richten.

Het Leuvense stadsbestuur is in de wolken na het winnen van de iCapital-prijs en mag zich vanaf nu de Europese hoofdstad van de Innovatie noemen. Na de top drie twee jaar geleden is dat voor Leuven een stevige opsteker, zeker als je weet dat er aan de prijs een bedrag van 1 miljoen euro is verbonden. Dat schept mogelijkheden en burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is niet van plan om zijn lauweren te rusten. Integendeel, het stadsbestuur wil samen met al haar partners –het zogenaamde Leuvense model van verbinding- een versnelling hoger schakelen. Eén van de ambities is de oprichting van een City Transformation Academy.

163 nationaliteiten

“Ik wil het Leuvense model zoveel mogelijk versterken”, klinkt het. “Leuven is een toekomstlabo voor Europa. De oplossingen voor de toekomst worden hier gezocht en uitgetest. We zijn een stad met studenten, onderzoekers, ondernemers en inwoners van 163 verschillende nationaliteiten. Door die diverse krachten in Leuven telkens opnieuw te verbinden, krijgen de oplossingen van de toekomst hier vorm. Ons model van radicale samenwerking en betrokken leiderschap kan ook een blauwdruk zijn voor andere Europese steden”, besluit burgemeester Ridouani.