Burgemeester Ridouani (sp.a): “Vanaf maandag veilig genieten van Leuvense horeca” Maar wordt het café en het restaurant ook duurder? Bart Mertens

04 juni 2020

19u21 5 Leuven De stad Leuven stelde vandaag een horecaplan voor om de herstart van de cafés en de restaurants veilig te laten verlopen. “Het zal anders zijn maar daarom niet minder aangenaam”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). Of het ook minder aangenaam zal zijn voor uw portefeuille is nog niet duidelijk. “Het zou kunnen dat uitbaters prijsstijgingen van leveranciers moeten doorrekenen”, zegt Kevin Vanderauwera van Ho.Re.Ca Leuven.

Heel Leuven kijkt uit naar maandag 8 juni. Die dag staat de langverwachte herstart van de horeca op de agenda maar dat moet wel gebeuren onder strikte veiligheidsvoorwaarden. De stad Leuven ging in overleg met de sector zodat de heropening een succes kan worden voor iedereen en stelde vandaag een horecaplan voor op het terras van café Bardot op de Oude Markt. “We hebben onze horeca hard gemist de voorbije maanden maar nu kan het weer. Het zal anders zijn maar daarom niet minder aangenaam. Ik heb vertrouwen in de Leuvenaars dat ze de richtlijnen goed zullen opvolgen en dat vertrouwen heb ik ook in de horeca-uitbaters.”

Er zijn zeker zaken die niet rendabel kunnen opstarten onder de huidige coronamaatregelen. Voor sommigen is het beter om gesloten te blijven want ze zouden met verlies werken. Hopelijk komen er nog steunmaatregelen Kevin Vanderauwera, voorzitter van Ho.Re.Ca Leuven

Het staat nu al vast dat sommige horecazaken maandag de deur nog gesloten houden in Leuven. Sommige zaken kiezen daar bewust voor omdat ze onvoldoende tijd hebben om de nodige voorbereidingen te treffen. Restaurant Tafelrond op de Grote Markt is bijvoorbeeld één van die zaken. Andere zaken wachten dan weer met een bang hart af of de Vlaamse en/of federale regering alsnog op de proppen komt met bijkomende steunmaatregelen. Voor kleinere horecazaken is het immers allesbehalve evident om te voldoen aan de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. “Er zijn zeker zaken die niet rendabel kunnen opstarten onder de huidige coronamaatregelen. Voor sommigen is het beter om gesloten te blijven want ze zouden met verlies werken. Hopelijk komen er nog steunmaatregelen voor die zaken”, zegt Kevin Vanderauwera, voorzitter van Ho.Re.Ca Leuven.

Beschermingsmateriaal

Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) beseft dat het geen evidente tijden zijn voor de sector. “En het zal nog even doorbijten zijn. We doen er alles aan om onze horeca zo goed mogelijk te ondersteunen. Om deze heropstart zo goed mogelijk te laten verlopen organiseerden de stad, Ho.Re.Ca Leuven en vzw Liefst Leuven bijvoorbeeld een samenaankoop van hygiënisch en beschermingsmateriaal. Daarnaast werden de venstertijden voor de leveringen aan de horeca de eerste weken fors uitgebreid. En wat de grotere terrassen betreft doen we aan maatwerk”, klinkt het.

Hogere prijzen?

Kevin Vanderauwera van Ho.Re.Ca Leuven is blij met het horecaplan maar sluit niet uit dat de prijzen licht zullen verhogen in de sector. “Voor veel uitbaters was het een zeer moeilijke tijd maar ook voor al onze leveranciers was het zwaar. Wij hopen dat we deze crisis samen kunnen overwinnen. Hogere prijzen? De kans bestaat dat de prijzen lichtjes verhogen als de leveranciers hun prijzen verhogen. De Leuvense horeca is alvast niet van plan om het geleden verlies op de kap van de klanten goed te maken. Dat zou trouwens niet lukken want dan moeten de prijzen stijgen met 30 % of zelfs meer. Als er een stijging komt dan is het maximum met enkele percenten.”

Ook Erik De Rop van vzw Oude Markt verwacht geen grote prijsstijging. “Het zal vooral afhangen van wat de brouwerijen gaan doen”, klinkt het. “Als die omhoog gaan met hun prijs dan gaan wij mee. Ergens valt dat wel te verwachten gezien hun verlies. Cafés zijn de voorbije jaren sowieso minder gestegen dan de brouwerijen. Maar ik verwacht zeker geen grote prijsstijgingen. We zijn vooral blij dat we weer aan de slag kunnen en onze klanten terug kunnen ontvangen.”