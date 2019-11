Burgemeester Ridouani (sp.a) trapt hackaton over ‘smart cities’ af Bart Mertens

29 november 2019

17u30 0 Leuven De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) gaf in Heverlee het startschot van een hackathon over ‘smart cities’. Raccoons Groep, een koepelbedrijf van verschillende technologiestart-ups, wil met de hackathon nieuwe oplossingen uitvinden om de stad meer leefbaar te maken.

“We zijn graag actief met technologie en zijn zelf natuurlijk ook burger”, vertelt een enthousiaste medeoprichter Michiel Vandendriessche. “Met deze hackathon willen we exploreren of en hoe we het openbare leven in Leuven en elders verder kunnen vereenvoudigen met technologie.” Raccoons is actief in onder meer artificiële intelligentie en het ‘internet of things’ en innoveert voor klanten met de ontwikkeling van nieuwe prototypes. Een vijftal teams zal voor deze hackathon 24 uur lang deze vaardigheden inzetten om onder meer een reality-applicatie te bouwen die Nederlandse en Franse ondertitels verandert naar het Engels. Ook op het lijstje: een systeem dat met sensoren automatisch afvaltypes detecteert en gebruikers aangeeft in welke vuilnisbak ze hun afval moeten gooien.