Burgemeester Ridouani (sp.a) herhaalt oproep: “Shop lokaal en kies voor Leuvense horecazaken” Bart Mertens

07 augustus 2020

14u30 9 Leuven Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en schepen van Handel Johan Geleyns roepen nogmaals op om lokaal te shoppen en om te kiezen voor Leuvense horecazaken. “De besmettingscijfers zijn nog laag in Leuven en dat danken we aan alle inwoners en bezoekers die de maatregelen zeer goed opvolgen”, klinkt het.

Veilig shoppen en genieten van de horeca, het kan in Leuven en dat is te danken aan de Leuvenaars en de bezoekers die de veiligheidsmaatregelen zeer goed opvolgen. Dat zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) die wel degelijk beseft dat het moeilijke tijden blijven, niet in het minst voor de handel en horeca.

“Ze doen enorm hun best en passen de maatregelen zeer goed toe. Daardoor kunnen Leuvenaars en bezoekers veilig genieten in onze stad”, klinkt het. “Om deze moeilijke periode te overbruggen steunt de stad de handel en de horeca waar het kan. In juni werd er een steunpakket van 1,1 miljoen euro opgesteld. Zo werd er financiële ademruimte gecreëerd door taksen en huurgelden kwijt te schelden voor de periode van de sluiting, maar ook praktische drempels voor een veilige heropening werden weggenomen. Horecaterrassen werden maximaal uitgebreid en de Bondgenotenlaan werd autovrij op zaterdagen en koopzondagen om voetgangers meer ruimte te geven. Horeca en handel maakten ook massaal gebruik van de groepsaankoop die de stad organiseerde om veiligheidsmateriaal zoals alcoholgel en mondmaskers aan te schaffen. Ik wil de Leuvenaars dan ook nogmaals oproepen om de lokale handel en horeca een hart onder de riem te steken. Shop zoveel mogelijk lokaal en kies voor Leuvense horecazaken!”

Ook de komende maanden willen we handel en horeca blijven ondersteunen, onder meer met coronaveilige evenementen en met ludieke acts in de winkelstraten en aan de terrassen Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V)

Ook schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) ondersteunt die boodschap en blikt terug op een goede samenwerking met de handelaars en de uitbaters van horecazaken. “Er wordt geregeld overleg gepleegd met de betrokken sectoren om te kijken wat hun vragen en noden zijn”, zegt Johan Geleyns. “Ook de komende maanden willen we handel en horeca blijven ondersteunen, onder meer met coronaveilige evenementen en met ludieke acts in de winkelstraten en aan de terrassen die voor een vrolijke noot zorgen. Leuven is en blijft een gezellige stad maar denk aan je medemens en draag bij aan de veiligheid door de regels goed te volgen. Onze handelaars en horecazaken zetten zich ook maximaal in voor de veiligheid van hun klanten.”

Wie meer informatie wil over een bezoek aan Leuven in coronatijd kan terecht op de website www.webshoppeninleuven.be. Wil je op afspraak shoppen dan kan je dit doen via shoppeninleuven.be/nl/shoppen-op-afspraak.