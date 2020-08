Burgemeester Ridouani (sp.a) gaat opnieuw live in gesprek met Leuvenaars Bart Mertens

03 augustus 2020

13u49 3 Leuven Door de heropflakkering van het coronavirus werden de maatregelen opnieuw verstrengd. Voor veel mensen betekent dit opnieuw een moeilijke periode. “Om mensen samen te brengen met hun vragen en vooral om te horen hoe het gaat, organiseer ik dinsdag om 20 uur een nieuwe Facebook Live-sessie”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

“Ik wil graag weten hoe het gaat met de Leuvenaars want ik voel dat heel wat mensen bezorgd zijn en met vragen zitten nu het coronavirus weer heropleeft”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “We moeten doorbijten en deze uitdaging opnieuw samen aangaan. Maar ik geloof dat het ons zal lukken want dat hebben we tijdens de eerste golf al bewezen. We hebben als stad veerkracht getoond. Niet alleen in de strijd tegen het virus maar ook als gemeenschap die zorgt voor elkaar. Dat sterkt ons voor de toekomst.”

Om mensen samen te brengen met hun vragen en bezorgdheden, houdt de burgemeester voor de derde keer een Facebook Live-sessie, nu dinsdag om 20 uur. Tijdens deze livesessie kunnen inwoners hun vragen rechtstreeks aan de burgemeester stellen en hij beantwoordt ze dan in een livestream. Iedereen mag vragen stellen, zorgen uiten of gewoon meevolgen via de Facebookpagina https://www.facebook.com/moridouani. Je kan op voorhand ook je vraag bezorgen per e-mail aan mohamed.ridouani@leuven.be. Afspraak dinsdag 04 augustus om 20 uur.