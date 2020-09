Burgemeester Ridouani showt zijn moonwalk ter ere van opening nieuwe dansstudio Danserie Bart Mertens

28 september 2020

11u45 0 Leuven Dansschool Danserie heeft de deuren geopend van de nieuwe studio in Heverlee. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) knipte daarvoor niet alleen het symbolische lintje door, maar haalde ook speciaal voor de gelegenheid zijn beste dansmoves boven. Op de tonen van ‘Blame it on the boogie’ verbaasde hij iedereen met zijn perfect uitgevoerde moonwalk.

Danserie en Foyer huizen vanaf nu in de voormalige Snooker University aan de Hertogstraat in Heverlee. “Begin februari zijn we met de verbouwingen gestart”, vertelt Stéphanie Jager, oprichtster en bezielster van Danserie. “Dit jaar was door de coronapandemie niet het ideale moment om zo’n groot project op poten te zetten maar dankzij de vele helpende handen is het toch gelukt. Bij de danszalen hoort ook eetcafé Foyer. Danserie telt sinds de opstart in 2018 al 500 dansers die zich wekelijks uitleven in ondertussen meer dan 60 danslessen. Wie graag komt proeven van het aanbod is vanaf vandaag meer dan welkom in de studio met vier professionele danszalen.” Toch was het burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) die show wist te stelen want hij liet een nagenoeg perfecte ‘moonwalk’ zien op de dansvloer. Meer informatie: www.danserie.be