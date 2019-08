Burgemeester Ridouani reageert op geweldfilmpje Oude Markt: ‘Dit is onaanvaardbaar’ ADPW & BMK

07 augustus 2019

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) reageert verontwaardigd op het filmpje waarin te zien is hoe een man uit het niets een trap in het aangezicht krijgt en knock-out wordt getrapt. “De politie stelt alles in het werk om de daders snel op te pakken, met behulp van de camerabeelden (die van het café en de publieke camera’s). Geweld in alle vormen is onaanvaardbaar. Dit is altijd een prioriteit van de Leuvense politie en het stadsbestuur. Ik volg dit samen met hen nauw op en verwacht dat de daders snel opgespoord, opgepakt en berecht zullen worden”, zo laat Ridouani weten.