Burgemeester Ridouani organiseert Facebook Live-sessie: “Ik wil weten hoe het gaat met de Leuvenaars” EDLL

29 april 2020

17u45 1 Leuven Burgemeester Ridouani (sp.a) organiseert morgenavond een Facebook Live-sessie omdat hij door de coronacrisis veel vragen en bekommernissen ontvangt van zijn inwoners. Tijdens de live sessie kan iedere Leuvenaar vragen stellen en in gesprek gaan met de burgemeester.

Voor veel mensen beginnen de coronamaatregelen zwaar door te wegen. Eenzaamheid blijft niet uit, gezinnen zijn bezorgd om de leerkansen van hun kinderen, ouders hebben het moeilijk om gezin en thuiswerk te combineren en velen zijn ongerust over hun gezondheid of die van naasten. Daarom houdt burgemeester Ridouani (sp.a) morgenavond om 20 uur een Facebook Live-sessie.

Luisterend oor

De burgemeester krijgt heel veel vragen van inwoners en wil op deze manier de Leuvenaars samenbrengen. “Veel mensen zitten met zorgen. Ik wil weten hoe het gaat met de Leuvenaars”, stelt hij. “Het gemis van vrienden en familie weegt door. Mensen kampen met stress en onzekerheid. We komen nu aan de moeilijkste periode. De komende weken zullen een uitdaging zijn voor ons allemaal. We moeten volhouden. En je staat er niet alleen voor, we gaan dat samen doen”, benadrukt Ridouani. Via de stadsmedewerkers die actief inwoners opbellen en vanuit het informatiecentrum vernam de stad meer bekommernissen van de Leuvenaars. “In normale tijden spreek ik vaak met mensen op straat, op de markt, op activiteiten en events en kan ik een luisterend oor bieden. Nu gaat dat niet. Sociale media kunnen wel helpen als alternatief.”

Leuvenaars die mee in gesprek willen gaan of een vraag hebben voor de burgemeester zijn welkom op de Facebook Live-sessie donderdag 30 april om 20 uur. Gewoon meevolgen kan natuurlijk ook.

