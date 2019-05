Burgemeester Ridouani ontzet over brief van deurwaarder in opdracht stad Leuven: “Dit is ontoelaatbaar” Bart Mertens

23 mei 2019

20u00 52 Leuven Op Facebook is een relletje ontstaan over een brief die een gerechtsdeurwaarder stuurde naar een man in opdracht van de stad Leuven. Het kantoor van de deurwaarder hanteert in die brief minstens opmerkelijke taal. Zo staat er onder meer “ik vrees dat u mij toch verplicht om met de vrachtwagen langs te komen!” Burgemeester Mohamed Ridouani greep meteen in. “Dit is ontoelaatbaar”, klinkt het.

De stad Leuven kwam zwaar onder vuur te liggen op Facebook. In de groep ‘Durf te vragen Leuven’ publiceerde iemand een brief van deurwaarderskantoor VD&J aan een persoon die een schuld heeft aan de stad Leuven. Die brief was behoorlijk opmerkelijk want het taalgebruik laat weinig aan de verbeelding over. Zo laat de deurwaarder van dienst – in opdracht van de stad Leuven - onder meer optekenen dat het gaat om “de ALLERLAATSTE verwittiging, in vette drukletters.

De brief gaat vervolgens verder in dezelfde dreigende stijl. Even verderop geeft de deurwaarder de schuldenaar mee dat de man “uiterlijk” op 27 mei “voor 12 uur” een bedrag van 100 euro moet betalen want dat hij anders verplicht is “om met de vrachtwagen langs te komen!” om vervolgens over te gaan tot “OPLADING VAN DE HELE INBOEDEL en BESLAG LEGGEN op uw inkomen”.

Ik heb het laten nakijken en tot mijn ontzetting is de brief authentiek. De nodige stappen zijn genomen want dit is ontoelaatbaar. Mohamed Ridouani

100 euro

Geen mis te verstande bewoordingen en die lokten meteen veel reacties uit op de sociale media. De man in kwestie erkent dat hij vier dagen te laat was met de betaling van een bedrag van 100 euro maar dat is volgens veel mensen geen reden om op een dergelijke dreigende manier te communiceren vanuit een deurwaarderskantoor.

Zo luidt één van de reacties als volgt: “Niet enkel is het taalgebruik en algemeen discours in deze brief dat van een gerechtsdeurwaarder onwaardig, dit betreft pure bangmakerij”, reageert een boze man op Facebook. “Dreigen met het ‘opladen van de volledige inboedel’ of het leggen van loonbeslag is een juridische maatregel die een ‘ultimum remedium’ betreft en in dit geval allerminst aan de orde is. Gelet op het beperkte bedrag van de schuld, te weten 100 euro met intresten voor een totaalbedrag van 372 euro is deze maatregel compleet disproportioneel en wordt er hier geflirt met de grens van het rechtsmisbruik. Deontologisch overschrijdt deze gerechtsdeurwaarder werkelijk alle grenzen.”

Ook burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) merkte de post op Facebook op en schoot meteen in actie. Volgens Ridouani gaat de deurwaarder in opdracht van de stad Leuven zijn boekje ver te buiten. “Ik heb het laten nakijken en tot mijn ontzetting is de brief authentiek. De nodige stappen zijn genomen. Dit is ontoelaatbaar. Iedereen verdient een correcte behandeling. Het is de laatste keer dat er nog zo’n brutale en onprofessionele aanmaning verstuurd werd in opdracht van de stad Leuven”. Deurwaarderskantoor VD&J was deze namiddag niet bereikbaar voor een reactie.