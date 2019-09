Burgemeester Ridouani geen voorstander van algemeen sluitingsuur Bart Mertens

27 september 2019

10u30 1 Leuven Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is niet te vinden voor een algemeen sluitingsuur voor cafés in Leuven. Ridouani ziet een sluitingsuur enkel als laatste maatregel als horecazaken zich niet houden aan de regels. “Het openbaar domein zou wel vrij moeten zijn van mensen die ’s ochtends om 7 uur nog aan het drinken zijn aan de cafés”, klinkt het.

Mohamed Ridouani (sp.a) reageert met zijn betoog over het sluitingsuur op de uitspraken die rector Luc Sels van de KU Leuven donderdagavond deed in het ROB-programma Uitgelicht. De rector liet optekenen dat het een stap te ver is dat scholieren op weg naar school nog worden geconfronteerd met dronken mensen aan de cafés op de Oude Markt. Sels gaf het Heilig Drievuldigheidscollege, gelegen op de zogenaamde langste toog, als voorbeeld. Een sluitingsuur is een optie volgens Sels maar ook politioneel optreden behoort tot de mogelijkheden.

7 uur

Burgemeester Ridouani kopt de voorzet niet zomaar binnen en wil niet onbezonnen tewerk gaan in de kwestie. Eerder liet Ridouani al opmerken dat een algemeen sluitingsuur niet aan de orde is in Leuven. Hij blijft op die lijn zitten, ook na de uitspraken van rector Luc Sels. Mohamed Ridouani is het wel eens met de rector dat scholieren op weg naar school niet geconfronteerd zouden mogen worden met dronken mensen. “Ik wil dat het openbaar domein vanaf 7 uur ‘s morgens vrij is van mensen die nog aan het drinken zijn of buiten staan te roepen”, klinkt het. Lees: de Leuvense horeca moet er werk van maken om hun terrassen op te kuisen tegen 7 uur maar dat is niet hetzelfde als een sluitingsuur. De Leuvense burgemeester houdt een individueel opgelegd sluitingsuur wel achter de hand als maatregel indien horecazaken zich niet houden aan de richtlijn van 7 uur ’s ochtends. De stad Leuven maakte eerder ook al afspraken met de fakbars die de deuren sluiten om 5 uur ’s ochtends. Momenteel is de richtlijn van 7 uur ’s ochtends voor horecazaken nog geen officiële richtlijn maar in het overleg tussen de politie, de stad en de horeca komt die zonder twijfel op de tafel te liggen. Later meer...