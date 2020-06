Burgemeester Ridouani en politie verbieden gepland protest tegen racisme op Martelarenplein: “Zoveel mensen samen? Onverantwoord” Bart Mertens

08 juni 2020

14u29 17 Leuven In Leuven wordt er deze namiddag om 17 uur een actie gepland tegen racisme en discriminatie op het Martelarenplein. Dat stond te lezen op de sociale media maar bij de stad Leuven en de politie weten ze van niets. “Er is geen aanvraag ingediend en manifestaties zijn niet toegelaten”, zegt Nicolas Del Piero. Burgemeester Ridouani wijst erop dat er alternatieven zijn voor een fysieke samenscholing.

In heel wat steden werd het voorbije weekend geprotesteerd tegen racisme, discriminatie en politiegeweld. In Brussel verliep de actie aanvankelijk rustig en vreedzaam maar draaide het uiteindelijk uit op vernielingen en plunderingen. De actievoerders slaagden er ook niet in om de afstandsmaatregelen te respecteren. Ook in Antwerpen verliep het protest niet zoals verwacht en moesten er GAS-boetes worden uitgedeeld. In Leuven was er geen actie het voorbije weekend maar op de sociale media wordt opgeroepen om straks te protesteren om 17 uur op het Martelarenplein. Oppositiepartij N-VA riep het stadsbestuur meteen op om de manifestatie te verbieden omwille van het samenscholingsverbod in het kader van de coronamaatregelen. “We steunen de boodschap maar fysieke samenkomsten met veel mensen zijn nu echt geen goed idee. Corona is nog niet verdwenen”, zegt fractieleider Lorin Parys (N-VA).

Een samenkomst met zoveel mensen is niet verantwoord volgens alle virologen. Ik sta open voor alternatieve manieren om je stem te laten horen Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Ook de stad Leuven is niet blij met de oproep op de sociale media om straks te protesteren op het Martelarenplein, al ondersteunt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) de boodschap van de actievoerders wel. “De strijd tegen racisme en discriminatie is belangrijk en iets wat ons allemaal aanbelangt maar we zitten nog steeds in de gevarenzone van corona. Het virus is niet weg”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “We moeten absoluut vermijden dat er een opflakkering van het virus komt. Dat zou al onze inspanningen van de voorbije maanden teniet doen. Een samenkomst met zoveel mensen is niet verantwoord volgens alle virologen. Ik sta open voor alternatieve manieren om je stem te laten horen, zonder fysieke samenscholing.”

Voor de manifestatie op het Martelarenplein is geen aanvraag ingediend. De politie zal de situatie nauw opvolgen Nicoloas Del Piero, woordvoerder van de Leuvense politie

Bij de Leuvense politie weerklinkt een gelijkaardige boodschap. Woordvoerder Nicolas Del Piero bevestigt dat manifestaties niet aan de orde zijn in deze coronatijd. “De federale richtlijnen zijn duidelijk: manifestaties zijn niet toegelaten. Voor de manifestatie op het Martelarenplein is geen aanvraag ingediend. De politie zal de situatie nauw opvolgen”, klinkt het. De horecazaken op het Martelarenplein houden hun hart vast en hopen dat de aangekondigde actie niet zal uitdraaien op Brusselse toestanden. “Dat zou bijzonder jammer zijn, zeker op de eerste dag van onze langverwachte heropening”, laten meerdere uitbaters optekenen. Het is voorlopig onduidelijk hoeveel actievoerders er alsnog zullen opdagen maar feit is dat de manifestatie niet is toegelaten door de stad en de politie.