Burgemeester Ridouani bezoekt Heilig Hartziekenhuis Leuven: “Diep onder de indruk van ziekenhuispersoneel” Bart Mertens

03 juli 2020

19u00 0 Leuven Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden (sp.a) hebben zopas een bezoek gebracht aan het Heilig Hartziekenhuis in Leuven. “Als blijk van appreciatie voor de inspanningen die door het zorgpersoneel geleverd werden. We zijn diep onder de indruk”, klinkt het.

Sinds 4 juni verblijven er geen patiënten met COVID-19 meer in het Heilig Hartziekenhuis in Leuven. Goed nieuws uiteraard en het ziekenhuis blijft paraat om een eventuele heropleving van het coronavirus mee op te vangen. Heilig Hart werkte de voorbije maanden ook nauw samen met het Leuvense stadsbestuur en dat bracht burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en schepen Bieke Verlinden (sp.a) ertoe om het ziekenhuis een bezoek te brengen. Geen gewoon bezoek want de politici konden zich volledig inleven in de coronamaatregelen die het ziekenhuispersoneel de voorbije maanden moest ondergaan. “Ik kreeg het voorstel om de eenheden te bezichtigen met dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen zoals die gedragen werden door het zorgpersoneel tot voor enkele weken”, vertelt Mohamed Ridouani. “De ingewikkelde en strikte werkwijze die gevolgd moet worden tijdens het aan- én uitkleden liet bij mij een diepe indruk na. Deze ervaring doet mij eens te meer inzien welke uitzonderlijke prestaties het personeel geleverd heeft de voorbije maanden. Medewerkers in deze eenheden konden gedurende een shift van 6 uren niet eten, drinken noch een sanitaire stop maken. Ik wil daarvoor uitdrukkelijk mijn respect en appreciatie betuigen.”

Als je kijkt welke inspanningen er geleverd zijn door het zorgpersoneel dan is het dragen van een mondmasker in winkels en op drukke plaatsen een evidentie Schepen Bieke Verlinden (sp.a)

Ook voor schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden was het bezoek een interessante ervaring: “Als je kijkt welke inspanningen er de voorbije maanden geleverd zijn door het zorgpersoneel dan is het dragen van een mondmasker in winkels en op drukke plaatsen een evidentie. Het is een teken van respect naar de medemens, risicogroepen en naar iedereen die dit akelig virus de wereld uit tracht te helpen.”

Nog dit: op 12 maart werd de eerste coronapatiënt gehospitaliseerd in het Heilig Hartziekenhuis in Leuven. Het eerste ontslag vond plaats op 26 maart. Op 30 maart verbleven er 45 patiënten met covid-19 besmetting, het hoogste aantal tijdens de crisis in het ziekenhuis. In totaal verbleven over een periode van 12 weken 133 corona-patiënten in het Heilig Hart ziekenhuis waarvan 28 tijdelijk gehospitaliseerd op de eenheid intensieve zorgen.