Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) verplicht mondmasker op twee grootste Leuvense markten Bart Mertens

02 juli 2020

17u05 74 Leuven Vanaf morgen gaat de Vrijdagmarkt in Leuven opnieuw volledig open maar dat is wel onder één voorwaarde: bezoekers moeten een mondmasker dragen. De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) voert die verplichting ook in voor de Zondagmarkt in deelgemeente Heverlee. “De twee grootste en drukste markten in onze stad moeten veilig kunnen verlopen. Daarom zijn de bezoekers verplicht om een mondmasker te dragen als extra preventiemaatregel”, klinkt het.

Sinds half mei mochten de wekelijkse markten in Leuven en in de deelgemeenten opnieuw worden georganiseerd, weliswaar met een beperking van maximum 50 kramen per markt. Die beperking is door de Nationale Veiligheidsraad opgeheven en bijgevolg mogen de Leuvense markten sinds 1 juli opnieuw volledig opstarten. De stad Leuven wachtte nog even het Ministerieel Besluit af voor de precieze voorwaarden. “We willen de markten graag opnieuw met een volledige bezetting organiseren”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “We nemen daarvoor de maatregelen die nodig zijn zoals eenrichtingsverkeer zodat bezoekers onderling voldoende afstand kunnen houden. Uiteraard zijn er ook andere maatregelen zoals bijvoorbeeld de verplichte mondmaskers voor marktkramers en alcoholgels aan de in- en uitgangen. Ook het aantal bezoekers van de markten wordt in het oog gehouden. Voor de meeste markten is dat voldoende om een bezoek aan de markt veilig te houden.”

Met mondmaskers willen we de veiligheid bijkomend garanderen. De politie zal aanwezig zijn en zal toezien op de naleving van de verplichting Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Na een grondige analyse van de twee grootste markten in Leuven –de Vrijdagmarkt in het centrum en de Zondagmarkt in deelgemeente Heverlee- neemt burgemeester nog een bijkomende maatregel. “Daar verplichten we mondmaskers voor marktbezoekers”, laat Mohamed Ridouani optekenen. “Als het druk is op deze markten kunnen bezoekers immers moeilijker afstand houden. Met mondmaskers willen we de veiligheid bijkomend garanderen. Stewards en gemeenschapswachten zullen aan de ingangen van de markt bezoekers wijzen op de mondmaskerplicht. Er zullen mondmaskers ter beschikking zijn voor wie er geen bij zich heeft. Ook de politie zal aanwezig zijn en zal toezien op de naleving van de verplichting.”

Zaterdagmarkt

De kleinere markten van Kessel-Lo en Wijgmaal waren al volledig open. Hier gaat het om een beperkt aantal kramen over een grote oppervlakte verspreid. Daar is de verplichting om een mondmasker te dragen niet van toepassing. Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) is blij dat alle markten nu terug op volle toeren draaien in Leuven. “Onze marktkramers hebben er lang moeten op wachten. Enkel de kleinere zaterdagmarkt in hartje Leuven moet nu nog een weekje geduld te hebben. Om die uitbreiding te organiseren, hebben we iets meer tijd nodig. Ik kan me voorstellen dat de marktkramers blij zullen zijn dat ze opnieuw elke marktdag kunnen doen waar ze goed in zijn, met name hun waren aan de man of vrouw brengen. Ook de vele trouwe bezoekers van onze markten kunnen nu terug elke week hun favoriet kraam aandoen. Ik ben trots op onze stadsmedewerkers die erin geslaagd zijn om op heel korte tijd de organisatie van de volledige markten ‘coronaproof’ uit te rollen.”