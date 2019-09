Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) kiest voor Belgische driekleur Bart Mertens

30 september 2019

12u00 0 Leuven De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is niet van plan om een nieuwe sjerp aan te schaffen. Of met andere woorden: Ridouani blijft trouw aan de Belgische driekleur. “De kleur van de sjerp staat niet op mijn lijst van prioriteiten”, klinkt het.

Burgemeesters mogen voortaan kiezen of ze een sjerp in de Belgische driekleur dragen of de Vlaamse versie in twee kleuren, met name zwart en geel. De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani is alvast niet van plan om te investeren in een nieuwe sjerp. “Dit is symboolpolitiek. De kleur van de sjerp staat niet bovenaan op mijn lijstje van prioriteiten”, klinkt het. “Mijn prioriteiten zijn investeringen die bijdragen tot een beter bestuur en de kleur van de sjerp draagt daar niet toe bij. Ik wil als burgemeester investeren in zaken die er echt toe doen in mijn stad. Mobiliteit, sociale woningen,…noem maar op. Zo’n sjerp kost al snel enkele honderden euro en daar ga ik niet in investeren. Ik gebruik de sjerp trouwens zelden.”