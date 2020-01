Buitenlandse bestuurder krijgt boete van 1.260 euro Bart Mertens

26 januari 2020

10u30 0 Leuven De Leuvense verkeerspolitie heeft zaterdagnacht op verschillende plaatsen korte verkeerscontroles gehouden. Op een tiental plaatsen werden automobilisten uit het verkeer gehaald en aan een alcohol- en drugstest onderworpen.

Dat was onder meer het geval op grote invalswegen zoals de Naamsesteenweg en de Aarschotsesteenweg en op de Leuvense ring maar ook op kleinere wegen zoals de Groenstraat, de Ridderstraat en de Platte-Lostraat. In totaal moesten 197 bestuurders een test afleggen. Zes van hen hadden teveel gedronken. Eén daarvan was een buitenlander die onmiddellijk 1.260 euro moest betalen en zijn rijbewijs voor vijftien dagen moest inleveren. Er werd ook één bestuurder betrapt die onder invloed van drugs achter het stuur zat. De bromfiets van een bestuurder die rondreed zonder verzekering werd dan weer in beslag genomen. Tenslotte werden ook nog 13 wagens geverbaliseerd die foutief en hinderlijk geparkeerd stonden.