Buiten aanschuiven bij De Kapblok? Dat doe je met de nodige afstand, maar toch droog! EDLL

28 april 2020

15u40 0 Leuven In tijden van corona moeten ondernemers vaak creatief uit de hoek komen. Dat bewijst Erwin Mertens van slagerij De Kapblok. Hij heeft vandaag verschillende paraplu’s uitgestald voor de winkel zodat zijn klanten buiten met de nodige afstand, maar toch droog kunnen aanschuiven.

Door de coronacrisis mogen klanten slechts per vijf binnen in slagerij De Kapblok aan de Tiensesteenweg in Leuven. De rest moet buiten wachten, met de nodige afstand van anderhalve meter. De voorbije weken scheen de zon zo goed als iedere dag, maar daar komt helaas deze week verandering in. Er wordt heel wat regenweer verwacht. “Maar klanten schuiven buiten niet graag aan als het regent”, dacht slager Erwin Mertens. Daarom plaatste hij vandaag verschillende paraplu’s voor de deur zodat zijn klanten droog én op anderhalve meter van elkaar in de rij kunnen wachten. De paraplu’s worden regelmatig ontsmet, gelijktijdig met de deur. Aan de ingang staat er tevens ook alcoholgel. De Kapblok is helemaal klaar voor het regenweer in tijden van corona.