Budget van Leuven 2030 van 70.000 naar 250.000 euro per jaar. “Goed voor een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro” Bart Mertens

02 december 2019

18u33 0 Leuven Leuven wil klimaatneutraal worden tegen 2050 en schakelt een versnelling hoger om die doelstelling te bereiken. Het stadsbestuur ziet Leuven 2030 vzw als een cruciale partner in het klimaatbeleid met een aanzienlijke verhoging van het budget tot gevolg. “Van 70.000 euro naar 250.000 euro per jaar”, zegt David Dessers, schepen van Klimaat en Duurzaamheid.

Een duurzame, klimaatbestendige en circulaire stad…dat is het doel van het schepencollege met sp.a, Groen en CD&V in de rangen. Tot op heden regende het goede intenties in de Leuvense politiek maar op echt goede resultaten van de reeds geïnvesteerde middelen is het nog even wachten. Dat moet en zal veranderen volgens het stadsbestuur dat een versnelling hoger schakelt om tegen 2050 tot een klimaatneutraal Leuven te komen. “Een klimaatneutraal Leuven is een prioriteit voor het stadsbestuur zodat onze stad leefbaar blijft voor onze kinderen en kleinkinderen. We ambiëren een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid waarvan elke Leuvenaar de vruchten plukt”, laat burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) optekenen.

Schepen David Dessers (Groen), verantwoordelijk voor Klimaat en Duurzaamheid, heeft goede hoop dat de stad Leuven haar doelstellingen zal halen maar beseft dat er extra investeringen nodig zullen zijn om de ambitie waar te maken. “Daarom verhogen we de middelen voor Leuven 2030 vzw want dat is de aanjager van het stadsbrede klimaatbeleid. Het voorziene budget gaat van 70.000 euro naar 250.000 euro per jaar. Over de hele legislatuur gezien gaat het over een bedrag van 1,5 miljoen euro.”

Ook op het lijstje: energiebesparende maatregelen voor de eigen gebouwen, kwestie van het goede voorbeeld te geven. “We trekken jaarlijks 1 miljoen euro uit voor energiebesparende maatregelen in onze eigen gebouwen. We isoleren bestaande gebouwen maximaal en voorzien bestaande en nieuwe gebouwen van warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en ledverlichting. We zorgen ervoor dat we mee zijn met de innovatieve technieken”, zegt schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera (sp.a).

Energiecoach

Tot slot gaat het stadsbestuur ook meer financiële ondersteuning geven aan inwoners om energiebesparende maatregelen te nemen in hun woning. Woningen en gebouwen zijn immers verantwoordelijk voor 60% van de CO2-uitstoot in Leuven. “We breiden het project van de energiecoach uit met enkele medewerkers. We ambiëren een verviervoudiging van het aantal energetische renovatiebegeleidingen. Daarnaast maken we in totaal 2,6 miljoen euro vrij voor subsidies voor energiebesparende maatregelen die Leuvenaars nemen in hun woning. Dat is een verdubbeling van het budget”, besluit schepen David Dessers (Groen).