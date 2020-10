Buddyproject uit Leuven inspireert minister Ben Weyts (N-VA): “Trots dat ons voorbeeld wordt overgenomen om leerachterstand weg te werken” Bart Mertens

13 oktober 2020

08u00 0 Leuven Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) rolt in heel Vlaanderen een buddyproject uit om opgelopen leerachterstand in te halen. Meer concreet kunnen studenten uit de lerarenopleidingen er tijdens hun stage voor kiezen om als ‘buddy’ een klein groepje scholieren te begeleiden op school. Weyts haalde de mosterd voor het project in Leuven waar het buddyproject al vele jaren succesvol loopt.

Alle leerlingen aan boord houden, dat is de opdracht voor het onderwijs. Niet enkel nu in de tweede golf maar ook voor de opgelopen leerachterstand tijdens de eerste golf. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakte zopas bekend dat hij een buddyproject uitrolt om de scholen te ondersteunen in de begeleiding van leerlingen. Weyts rekent voor het project op de inzet van studenten uit de lerarenopleidingen die tijdens hun stage als ‘buddy’ een klein groepje scholieren begeleiden op school. Mooi project maar lang niet nieuw want het buddyproject loopt al dertien jaar in Leuven. Het was huidig burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) die het project destijds lanceerde als toenmalig schepen van Onderwijs. “Ik ben destijds met het buddyproject in Leuven begonnen omdat ik als kind zelf mocht ervaren dat een individuele begeleider kan helpen om structuur te geven. Het hielp me voor het huiswerk maar ook om zelfvertrouwen op te bouwen”, aldus burgemeester Ridouani.

Ik ben destijds met het buddyproject in Leuven begonnen omdat ik als kind zelf mocht ervaren dat een individuele begeleider kan helpen om structuur te geven Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Het project is in Leuven is ondertussen uitgegroeid tot een succesverhaal met steun van de hogescholen, de CVO’s en de universiteit. De buddy’s zijn vaak studenten die leerlingen begeleiden als onderdeel van hun stage-opdracht maar Leuven kan ook rekenen op studenten die vrijwillig deelnemen. “Alle secundaire scholen in de stad zetten vandaag buddy’s in om leerlingen te begeleiden bij hun huiswerk. En ook een groot deel van de Leuvense basisscholen heeft de buddywerking al stevig geïntegreerd. In totaal zetten 43 Leuvense scholen buddy’s in voor hun leerlingen. Om dat te realiseren, kan de stad jaarlijks op ongeveer 1.000 buddy’s rekenen”, vertelt huidig schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a).

Lees verder onder de foto

Het Leuvense stadsbestuur is trots dat het succesproject de inspiratie leverde voor een initiatief in heel Vlaanderen. “We hebben baanbrekend werk geleverd in Leuven en ik ben blij dat de minister dit model overneemt in zijn beleid om de leerachterstand weg te werken”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. Schepen Wadera voegt er nog aan toe dat de buddy’s in deze moeilijke coronatijd inspanningen blijven leveren om iedereen mee in het spreekwoordelijke bootje te krijgen. “We weten in Leuven uit ervaring dat een buddy het verschil kan maken. Tijdens de lockdown hebben we ook extra ingezet op de buddywerking. We ondersteunden de buddy’s om de begeleiding online verder te zetten. Daarnaast hebben we vrijwillige Leuvenaars gezocht om nog meer kinderen te begeleiden. Het is goed dat er nu een Vlaams vormingsaanbod komt voor de buddy’s en de coördinatoren in de hogescholen. Dat gaat ons lokaal meer ruimte geven om de buddywerking echt dicht bij onze Leuvense scholen en leerlingen te houden. Ik denk bijvoorbeeld aan een sterke samenwerking met lokale organisaties die werken met kwetsbare jongeren en gezinnen.”