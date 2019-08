Bruulpark breidt uit in toekomst Bart Mertens

19 augustus 2019

16u00 0 Leuven De stad Leuven gaat park De Bruul in de toekomst uitbreiden. Dat is één van de gevolgen van project Benedenstadparking die de afgevoerde parking onder het Bruulpark vervangt. “Met betrokkenheid van de buurtbewoners willen we De Bruul opwaarderen en uitbreiden waar mogelijk”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a).

“De stad zal park De Bruul opwaarderen en de buurt daarbij betrekken. In het nieuwe RUP wordt de uitbreiding van het park nagestreefd zodat onder meer de kloostertuin, de Pereboomstraat en een stuk van de huidige site van InterLeuven geïntegreerd kunnen worden in het park. Samen met het autovrij maken van de Vismarkt en het autoluw en autovrij maken van de omliggende straten zorgt de opwaardering en uitbreiding van het park De Bruul voor een nieuw elan in de benedenstad. De Bruul is en blijft zo een belangrijke schakel in het groene lint van parken dat zich in de benedenstad verder ontpopt langs de Dijle met het Janseniuspark, het Sluispark, het park op de Hertogensite, het Handbooghof, De Bruul en de Vismark”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a). Over de toevoeging van de kloostertuin is de stad Leuven wel nog in gesprek met de orde die eigenaar is van het stuk grond.