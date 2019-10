Brusselsestraat is eindelijk veiliger: “Wegversmallingen remmen snelheid af” Bart Mertens

26 oktober 2019

12u00 0 Leuven De bewoners van de Bruselsestraat maken zich al geruime tijd zorgen over de veiligheid in hun straat. Het stadsbestuur beloofde maatregelen en komt die belofte nu na. “De asverschuiving en de wegversmallingen moeten de snelheid afremmen. Er kwam ook een extra aanduiding voor de zone 30”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

De Brusselsestraat is al een hele tijd een zorgenkind. In de eerste plaats voor de bewoners maar ook voor het stadsbestuur. Twee weken geleden luidde actiecomité S.O.S. Brusselsestraat nog de alarmbel over hardrijders. Het actiecomité deed dat naar aanleiding van Telraam, een burgerinitiatief dat verkeerstellingen doet om te komen tot een veilige mobiliteit. “Uit de tellingen bleek dat 40 % van de wagens te snel rijdt in de zone 30”, liet Liesbet D’huys optekenen. “Dat probleem kaarten we al jaren aan maar het leidde niet tot ingrijpende snelheidsremmende maatregelen. Ouders durven hier hun kinderen niet of met veel moeite alleen te laten fietsen. Nochtans is de Brusselsestraat ingekleurd als lokale fietsroute. Werkelijk alles is toegelaten in deze zone 30. Sporadisch houdt de verkeerspolitie een flitsactie maar ook niet meer dan dat. Onlangs werd hier haast per toeval een snelheidsduivel onderschept die 100 km/u reed.”

De aannemer had op twee dagen werk gerekend maar klaarde de klus in één dag Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V)

Liesbet D’huys van actiecomité S.O.S. Brusselsestraat vreesde dat de alarmerende resultaten van Telraam geen zoden aan de dijk zouden leggen maar het Leuvense stadsbestuur ondernam ondertussen wel actie. “Zopas werden de tijdelijke wegmarkeringen aangebracht”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “De aannemer had op twee dagen werk gerekend maar klaarde de klus in één dag. De belijning in de Brusselsestraat werd volledig afgewerkt. De asverschuiving en de wegversmallingen moeten de snelheid afremmen. Er kwam ook een extra aanduiding ‘Zone 30' aan de Blauwe Hoek om nog maar eens duidelijk te maken dat de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt. Deze tijdelijke aanpassingen kwamen er in overleg met de buurt en de Sint-Jansschool Leuven, in afwachting van de definitieve heraanleg. Die komt er na de werkzaamheden aan de Mgr. Van Waeyenberghlaan.”

Definitieve heraanleg

Er is overigens nog meer goed nieuws voor de verkeersveiligheid in de buurt. Ook in de Kapucijnenvoer zullen gelijkaardige tijdelijke wegmarkeringen aangebracht worden. “Meer concreet gaat het over het deel Brusselstraat–Janseniusstraat”, geeft schepen Vansina mee. “Ook daar werd het voorstel van de studiedienst Wegen voor de tijdelijke herinrichting aan de buurt voorgelegd. We plannen een definitieve heraanleg met een nieuwe riolering, een herstel van de Voerkoker en een nieuw wegdek. Omwille van de werkzaamheden aan de Biezenstraat en de Van Wayenberglaan zal de definitieve heraanleg ook daar pas in een latere fase kunnen plaatsvinden. In afwachting daarvan wilde ik als schepen van Openbare Werken toch al een tijdelijke inspanning doen want verkeersveiligheid is een prioriteit in Leuven.”