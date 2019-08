Brusselaars groen van jaloezie: 46ste Meyboom staat in Leuven Redactie

09 augustus 2019

19u25 0 Leuven De Mannen van 1969 hebben voor de laatste keer de Meyboomplanting tot een goed einde gebracht. Vanaf volgend jaar nemen de Mannen van 1979 die delicate taak over, want dit jaar bleef hun inbreng vooral beperkt tot kijken en leren. “De enige echte Meyboom staat nog altijd in Leuven. Vandaag hebben we het 46ste exemplaar geplant op de Grote Markt”, zegt Benny Struys. Het gevolg? De Brusselaars zien alweer groen van jaloezie.

Tiende en laatste

De Grote markt werd vandaag voor 24 uren omgedoopt tot het ‘Meyboomplein’. De reden ligt voor de hand: de 46ste Leuvense Meyboomplanting stond op de agenda en dat is een hoogdag voor de Mannen van 1969. De vriendenkring was dit jaar al toe aan hun tiende planting en het was meteen ook hun laatste. “Met veel trots hebben we als vijfde generatie deze historische traditie voortgezet. Sommigen zien het als een spelletje, maar voor de Mannen van het Jaar is de Meyboomplanting bittere ernst”, zegt Benny Struys, voorzitter van de Mannen van 1969. “Vanaf volgend jaar is het de beurt aan de Mannen van 1979 om de traditie in ere te houden, nadat de Mannen van 1969 zich de voorbije tien jaar over de Meyboom hebben ontfermd. De Mannen van 1979 waren dit jaar overigens al nauw betrokken bij de organisatie van de Meyboomplanting dus we hebben er alle vertrouwen in.”

Brusselaars hier heeft uw boom gestaan, de Leuvenaars zijn ermee vandoor gegaan Boodschap van de Mannen van 1929 aan de Brusselaars

Nu blijft de vraag of de Meyboom op tijd recht stond, want hij moet absoluut voor 17 uur zijn geplant. Dat was gelukkig het geval en zo behoudt Leuven het recht op de enige echte Meyboom. “De historische traditie van de Meyboom begon in Leuven in 1974, nadat de mannen van 1929 de Meyboom in Brussel kaapten”, klinkt het bij de Mannen van het Jaar. “Vermomd als journalisten kwamen ze erachter welke boom de Brusselaars hadden aangeduid voor de planting. ‘s Nachts trokken ze er op uit om de boom om te hakken en mee te nemen. Op de stronk lieten ze volgend opschrift achter: ‘Brusselaars hier heeft uw boom gestaan, de Leuvenaars zijn ermee vandoor gegaan’. Op 9 augustus 1974 stond hij vóór 17 uur op de Grote Markt in Leuven. De Brusselse Meyboom was van de Leuvenaars en sindsdien planten we in Leuven de enige echte Meyboom.”

Zeven eeuwen

De Brusselaars tilden niet zwaar aan het voorval en gingen gewoon verder met hun Meyboomplanting. De teller staat nu op 711 Meyboomplantingen maar de Brusselaars zitten tot op heden op 666 officiële plantingen nadat ze hun privilege verloren in 1974. Ondanks de rivaliteit rond de enige echte Meyboom zijn de plantingen zowel in Brussel als in Leuven vooral ook een volksfeest voor jong en oud.

“Wij streven er al enkele jaren naar om dit feest met een zeven eeuwen oude traditie te laten uitgroeien tot een familiaal evenement dat één van de hoogtepunten is van de zomeractiviteiten in Leuven. Want feesten…ook dat kunnen de Leuvenaars ook beter dan de Brusselaars”, besluiten de Mannen van 1969. Meer info: www.leuvensemeyboom.be