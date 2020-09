Brusselaars betrapt die drugs over gevangenismuur van Leuven-Hulp gooien Joris Smets

22 september 2020

17u20 0 Leuven De politie van Leuven heeft een 28-jarige man uit Brussel gearresteerd die een pakketje met cannabis over de muur van gevangenis Leuven-Hulp wou gooien.

De politie van Leuven hield een oogje in het zeil na eerdere meldingen dat er drugs over de gevangenismuur werden gegooid. De politie zag op 18 september een jongeman die een bolvormig pakje over de muur probeerde te gooien. “De agenten arresteerden de man, maar die bood hevig weerstand en raakte enkele agenten. In het pakje zat onder andere cannabis”, stelt het parket van Leuven.

Achtervolging

De politie deed nazicht in de omgeving naar eventuele kompanen. In de Jozef II-straat kwam een motorfiets traag aangereden. De bestuurder stoof weg toen hij de politie opmerkte. “De 22-jarige, ook uit Brussel, werd na een achtervolging onderschept in de Blijde Inkomststraat”, zegt het parket. “Hij bekende dat hij zijn vriend had afgezet aan de gevangenis.”

Het parket vorderde een onderzoeksrechter tegen de twee mannen op verdenking van inbreuken op de drugswet, vereniging van misdadigers, ongewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan een agent. De verdachten werden allebei aangehouden. De politie onderzoekt of de twee ook in aanmerking komen voor eerdere feiten waarbij drugs over de gevangenismuur werden gegooid.