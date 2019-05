Bruno Tobback teleurgesteld met sp.a-resultaat Bart Mertens

26 mei 2019

22u30 0 Leuven Met 776 van de 796 bureaus geteld moet Bruno Tobback (sp.a) heel wat voorkeurstemmen prijsgeven. Haalde hij in 2014 nog 33.570 stemmen dan klokt hij vandaag voorlopig af op 16.144 kiezers die voor de Leuvenaar kozen. “Het doet zeer. We zijn misschien teveel met onszelf bezig geweest”, klinkt het.

Bruno Tobback (sp.a) begon de verkiezingsdag met een beetje vertraging maar dat was niets in vergelijking met wat de dag zou brengen. Zijn partij sp.a haalde niet de verhoopte score. Na een korte tussenstop in café De Curve in Kessel-Lo trok Bruno Tobback naar de Beursschouwburg in Brussel. Naar eigen zeggen smaakte zijn pintje beter dan het resultaat. Lang niet verwonderlijk want ook zijn persoonlijke score was een tegenvaller. Haalde Bruno Tobback in 2014 nog 33.570 stemmen dan klokt hij vandaag voorlopig af op 16.144 kiezers die voor de Leuvenaar kozen. Net zoals politici van andere partijen wijst Bruno Tobback in de richting van N-VA. “Die partij heeft veel gevraagd van de kiezer maar gaf weinig terug. De boodschap was dat de migratie daar de oorzaak van was. Op die manier rol je de rode loper uit voor Vlaams-Belang. We zijn in de campagne misschien teveel met onszelf bezig geweest maar we hebben wel een goede campagne gevoerd.”