Brug Meerdaalboslaan nu hipper dan ooit EDLL

13 november 2019

13u08 0 Leuven De brug onder de Meerdaalboslaan in Leuven heeft een frisse look gekregen dankzij Buurtcomité Op Maat Van Onze Straat, Buurtwerking Hoogland en Leuvens kunstenaar Tom Cech. Het kleurrijk resultaat mag er alvast zijn!

De stad Leuven keurde een subsidiedossier goed om de buurt ‘De Mol’ op te fleuren. De brug lag er verloederd bij met vervaagde graffiti. Begin dit jaar organiseerde het buurtcomité een wedstrijd, waarbij aan kinderen uit de buurt gevraagd werd om een tekening in te sturen rond het thema mobiliteit. Er kwamen 37 inzendingen en daaruit werden twee ontwerpen gekozen. Die werden door Leuvens kunstenaar Tom Cech geïntegreerd in de muurschildering. De kunstenaar verwerkte ook enkele buurtelementen in de street-art, zoals een molletje verwijzend naar de benaming van de buurt, een stratenplan op het schild van de schildpad en wegwijzers naar de speeltuinen in de buurt. Het resultaat is een prachtige kleurrijke muurschildering.