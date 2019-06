Brood en banketbakkerij Willems met pensioen Bart Mertens

26 juni 2019

17u30 0 Leuven Brood- en banketbakkerij Willems aan Parkpoort sluit eind deze week de deuren. De uitbaters gaan met pensioen.

Brood- en banketbakkerij Willems stopt ermee en dat na 37 jaar. De uitbaters van de bekende brood- en banketbakkerij in Leuven gaan met pensioen. “37 jaar lang hebben we het beste gegeven van onszelf, in goede en minder goede dagen”, zeggen uitbaters Walter en Marina. “We hebben altijd ons best gedaan om onze klanten de best mogelijke kwaliteit te bieden maar nu stopt het verhaal. We kijken uit naar ons pensioen dat ingaat vanaf 1 juli. Maar vooraleer we onze deur sluiten willen we onze trouwe klanten nog één keer bedanken en wel met een hapje en een drankje op zaterdag 29 juni. Dat is onze allerlaatste openingsdag.”