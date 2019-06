Bronzen medaille voor kleurpotloden van Leuvens onderwijsnetwerk SOM Bart Mertens

28 juni 2019

17u00 0 Leuven “Kinderen zien de wereld in de kleuren die wij ze geven”. Onder dat mom lanceerde het onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM) in maart 2019 het ‘Color Experiment’ om het diversiteitsgesprek in het Leuvense onderwijs te stimuleren. Het experiment dat kadert binnen ‘Leuven Zonder Racisme’ won zopas een bronzen medaille op de Cannes Lions-reclamefestival.

Samen met communicatiepartner TBWA zocht SOM naar een creatieve manier om het diversiteitsgesprek in het Leuvense onderwijs te stimuleren. Het resultaat was een ‘color experiment’ waarin leerlingen uit het eerste leerjaar van basisschool Mater Dei Leuven een kleurplaat inkleurden volgens instructies. Wanneer ze gevraagd werden het gezicht op de plaat te kleuren in ‘huidskleur’, nam iedere leerling, ongeacht zijn/haar afkomst, hetzelfde kleurpotlood: het lichtroze.

“Kinderen zien de wereld in de kleuren die wij ze geven. Heel vaak zien we daar nog witrozige kindjes”, aldus Joost Lowyck, voorzitter van SOM. “Het onderwijsnetwerk ontwikkelde daarom een kleurpotlodenset met niet alleen lichtroze maar nog zes andere tinten huidskleur als tool om het diversiteitsgesprek op de schoolbanken aan te wakkeren. De ambitie is dan ook om de kleurpotloden volgend schooljaar verder te verspreiden in elke Leuvense school.”

Cannes Lions

Op de Cannes Lions, het jaarlijkse internationale reclamefestival, werd de campagne opgepikt omwille van de sociale impact en internationale relevantie. Het ‘Color Experiment’ ging dan ook naar huis met een bronzen medaille, ook wel een ‘Bronze Lion’ genoemd. “Dat onze actie dergelijke internationale erkenning krijgt, toont enkel aan dat we acties als deze moeten blijven stimuleren en moeten blijven werken aan bewustwording in het onderwijs en daarbuiten”, aldus Lore Baeyens, coördinator van SOM. Ook schepen van Onderwijs en Diversiteit Lalynn Wadera (sp.a) is tevreden met de medaille. “Met dit experiment maken we kinderen en leerkrachten op een positieve manier bewust van diversiteit. Wat het krachtig maakt, is dat we vertrokken van wat kinderen zelf dagelijks ervaren. Dat is een mooi voorbeeld van waar we in Leuven voor staan: samen stad maken!”