Bromfietsster in shock afgevoerd na aanrijding

17 september 2019

13u03

Een 30-jarige bestuurster van een bromfiets uit Leuven raakte maandagnamiddag even na 16 uur lichtgewond toen ze op de Tiensesteenweg ter hoogte van een warenhuis in aanrijding kwam met een personenwagen. De bromfietsster reed op het fietspad en reed daar tegen de auto die voor haar indraaide om de parking op te rijden. Ze klaagde van pijn aan een been en was in shock. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis.