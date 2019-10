Bromfietser zwaargewond na aanrijding ADPW

09 oktober 2019

13u07 0

In de Spaarzaamheidsstraat in Wilsele kwam het dinsdagmiddag tot een aanrijding tussen een auto en een bromfiets. Een 28-jarige vrouw uit Keerbergen was met haar auto onderweg toen er plots ter hoogte van het kruispunt met de Processiestraat rechts van haar een bromfietser het kruispunt opreed. Het kwam tot een aanrijding waarbij de 41-jarige bromfietser uit Leuven zwaargewond raakte. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Zijn toestand was niet kritiek. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.