Bromfietser vlucht na botsing met voetganger Kim Aerts

21 augustus 2020

14u01 0

Een bromfietser is er donderdagavond vandoor gegaan na een aanrijding met een vrouw in de Brusselsestraat in Leuven. De 57-jarige vrouw uit Kessel-Lo kreeg een tik van de bromfietser die haar kruiste, waardoor ze ten val kwam. De vrouw had last van een pijnlijke arm en werd voor verzorging overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De bromfietser ging er na de aanrijding vandoor zonder zich bekend te maken.