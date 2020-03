Bromfietser rijdt voetganger aan JSL

02 maart 2020

Zondagavond werd een voetganger met lichte verwondingen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis in Leuven. Het 54-jarige slachtoffer uit Kessel-Lo stak de Tiensesteenweg in Leuven over zonder te kijken. Hierbij werd ze aangereden door een 19-jarige bromfietser uit Bierbeek. Ook de bromfietser viel en had lichte verwondingen.