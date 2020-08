Bromfietser rijdt tegen slagboom aan overweg Kim Aerts

09 augustus 2020

10u28 0

Een 28-jarige bestuurder van een bromfiets uit Oud-Heverlee is zaterdagochtend tegen de gesloten slagboom van een spoorwegovergang op de Naamsesteenweg in Leuven gereden. De man kwam uit de St-Lambertusstraat de steenweg opgereden toen hij waarschijnlijk verblind geraakte door de opkomende zon. Hij merkte de slagboom niet op die naar beneden was. Hij ging met een smak tegen de grond. De twintiger werd met een ambulance overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Zijn verwondingen bleken al bij al mee te vallen.